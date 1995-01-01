Микрофон Mirfak MC1P петличный, 3.5 мм TRRS (уцененный)
Код товара : УТ-00076065
Артикул : MC1P (у)
Причина уценки:
поврежденная упаковка
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Всенаправленный петличный микрофон для мобильных устройств и компьютеров. Всенаправленный охват на 360° позволяет не беспокоиться за положение микрофона на одежде во время записи. Длинный кабель (3 метра) обеспечивает достаточное расстояние при съемке с вытянутой руки или с настольного штатива. Встроенный кабель заканчивается штекером 3.5 мм TRRS: такой можно подключить к большинству смартфонов, а также к ноутбукам и некоторым моделям iPad. Микрофон использует питание от подключенного устройства.