Микрофон Mirfak MC1, петличный, 3.5 мм TRS / TRRS (уцененный)
Код товара : УТ-00070497
Артикул : MC1 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Всенаправленный петличный микрофон, который можно использовать с фотоаппаратами, видеокамерами, диктофонами и рекордерами, а также с большинством смартфонов. Имеет всенаправленный охват на 360°. Длинный кабель (6 метров) позволяет подключить микрофон непосредственно в камеру, не используя удлинители или радиопередатчики. Стандартный штекер 3.5 мм с переключателем TRS (для камер) / TRRS (для смартфонов и ноутбуков). При использовании с камерами микрофону требуется отдельное питание (батарейка LR44), при записи на смартфон или ПК питание идет от записывающего устройства.
Капсюль микрофона заключен в металлический корпус, что обеспечивает высокую надежность и долговечность при частом использовании. В комплекте идет качественный чехол-ракушка для хранения и транспортировки.