Фоторамка Мирам А4 21 x 29.7 см, светлый орех (6305-A4B)
Код товара : УТ-00064991
Артикул : 6305-A4B
350 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Рамка для сертификатов, грамот и других документов формата А4 (21 х 29.7 см). Рельефный пластиковый багет под светлый орех с золотистым кантом, стекло минеральное, задник выполнен из плотного листа оргалита. Предусмотрена металлическая проушина для крепления на стену, а также ножка-подставка для вертикального или горизонтального размещения на столе или полке.