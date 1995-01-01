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Фоторамка Мирам A3, 29.7х42 см венге (640257-A3)

  • 29.7х42 см A3, венге (640257-A3)
  • 29.7х42 см A3, венге (640257-A3)
  • 29.7х42 см A3, венге (640257-A3)
  • 29.7х42 см A3, венге (640257-A3)
  • 29.7х42 см A3, венге (640257-A3)
  • 29.7х42 см A3, венге (640257-A3)
  • 29.7х42 см A3, венге (640257-A3)
Код товара:УТ-00090905
Артикул:640257-A3

Товар не найден

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Описание
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Описание

Рамка для сертификатов, грамот, постеров и других материалов формата А3 (29,7х42 см). Рельефный багет выполнен из полистирола, задник из плотного листа оргалита (ДВП) прижимается к нему несколькими гибкими металлическими стрелами, стекло небьющееся (прозрачный лист полистирола). Имеется два крепления для подвешивания на стену: как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора!

Рамки Мирам производятся в России.