Фоторамка Мирам 50х70 см, светлый дуб (641844-20)
Код товара:УТ-00090911
Артикул:641844-20
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии50х70 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаКоричневый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 50 х 70 см. Багет цвета светлого дуба выполнен из полистирола, а задник – из плотного листа оргалита (ДВП). Он прижимается несколькими гибкими металлическими стрелами, стекло небьющееся (прозрачный лист полистирола). Имеется крепление для подвешивания на стену типа «клип-овер»: на гвоздь, крючок или леску. Повесить рамку можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора!
Рамки Мирам производятся в России.