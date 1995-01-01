Рамка для фотографий формата 40 х 50 см. Багет цвета светлого дуба выполнен из полистирола, а задник – из плотного листа оргалита (ДВП). Он прижимается несколькими гибкими металлическими стрелами, стекло небьющееся (прозрачный лист полистирола). Имеется крепление для подвешивания на стену типа «клип-овер»: на гвоздь, крючок или леску. Повесить рамку можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора!

Рамки Мирам производятся в России.