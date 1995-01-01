Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фоторамка Мирам 40х50 см, светлый дуб (641844-16)

  • 40х50 см, светлый дуб (641844-16)
  • 40х50 см, светлый дуб (641844-16)
  • 40х50 см, светлый дуб (641844-16)
  • 40х50 см, светлый дуб (641844-16)
  • 40х50 см, светлый дуб (641844-16)
Код товара:УТ-00090910
Артикул:641844-16

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Рамка для фотографий формата 40 х 50 см. Багет цвета светлого дуба выполнен из полистирола, а задник – из плотного листа оргалита (ДВП). Он прижимается несколькими гибкими металлическими стрелами, стекло небьющееся (прозрачный лист полистирола). Имеется крепление для подвешивания на стену типа «клип-овер»: на гвоздь, крючок или леску. Повесить рамку можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора!

Рамки Мирам производятся в России.