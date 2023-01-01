Фоторамка Мирам A3 30х42 см, серебристая (505220-A3)
Код товара : УТ-00061328
Артикул : 505220-A3
450 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
30х42 см
Описание
Рамка для сертификатов, грамот, постеров и других материалов формата А3 (30х42 см). Деревянный багет средней ширины окрашен в серебристый цвет, задник из плотного листа оргалита, стекло минеральное. Имеется крепление для подвешивания на стену, ножка у этой модели отсутствует.