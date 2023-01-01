Рамка для сертификатов, грамот, постеров и других материалов формата А3 (30х42 см). Деревянный багет средней ширины окрашен в вишневый цвет, задник из плотного листа оргалита, стекло минеральное. Имеется крепление для подвешивания на стену, ножка у этой модели отсутствует.