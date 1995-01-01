Фоторамка Мирам 30х40 см молочная (642461-15)
Код товара:УТ-00089545
Артикул:642461-15
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии30х40 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаБежевый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка МИРАМ для фотографий формата 30х40 см. Багет в классическом стиле цвета выбеленного дерева выполнен из пластика (полистирол), стекло сделано из этого же материала. Размеры багета: ширина 25 мм, высота 16 мм. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Крепление только настенное: на крючок или леску.