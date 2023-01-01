Фоторамка Мирам 30х40 см, коричневое дерево (651640-15)
Код товара : УТ-00060446
Артикул : 651640-15
560 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Коричневый
Размер фотографии
30х40 см
Описание
Рамка для фотографий, рисунков, постеров формата 30х40 см. Багет выполнен из пластика под коричневое дерево, его ширина 27 мм, а толщина – 12 мм. Рамка вешается на стену – как вертикально, так и горизонтально, ножки для настольного размещения у нее нет. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью металлических лепестков. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.