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Фоторамка Мирам 30х40 см, бежевая (642544-15)

  • 30х40 см, бежевая (642544-15)
  • 30х40 см, бежевая (642544-15)
  • 30х40 см, бежевая (642544-15)
  • 30х40 см, бежевая (642544-15)
  • 30х40 см, бежевая (642544-15)
Код товара:УТ-00093998
Артикул:642544-15

Товар не найден

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Описание
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Описание

Рамка МИРАМ для фотографий формата 30х40 см. Широкий бежевый багет с рельефным оформлением выполнен из пластика (полистирол), стекло сделано из этого же материала для безопасности: оно не бьется. Размеры багета: ширина 28 мм, толщина 15 мм. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Складной ножки у рамки этого размера нет, но есть настенное крепление: на крючок или леску, подвесить рамку можно и вертикально, и горизонтально.