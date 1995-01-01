Фоторамка Мирам 30х40 см синяя (642445-15)
Код товара:УТ-00089544
Артикул:642445-15
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии30х40 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаСиний/голубой
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка МИРАМ для фотографий формата 30х40 см. Синий багет в классическом стиле выполнен с легким эффектом старения. Материал багета и защитного стекла: безопасный для здоровья полистирол. Размеры багета: ширина 25 мм, толщина 16 мм. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Крепление только настенное: на крючок или леску.