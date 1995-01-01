Фоторамка Мирам 30х40 см, светлый дуб (641844-15)
Код товара:УТ-00090909
Артикул:641844-15
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии30х40 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаКоричневый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 30 х 40 см. Багет цвета светлого дуба выполнен из полистирола, а задник – из плотного листа оргалита (ДВП). Он прижимается несколькими гибкими металлическими стрелами, стекло небьющееся (прозрачный лист полистирола). Имеется крепление для подвешивания на стену типа «клип-овер»: на гвоздь, крючок или леску. Повесить рамку можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора!
Рамки Мирам производятся в России.