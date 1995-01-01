Фоторамка Мирам 30х40 см, белая (640261-15)

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Код товара: УТ-00089110 Артикул: 640261-15 Код товара: УТ-00089110 Артикул: 640261-15 Размер фотографии 30х40 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Белый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 30х40 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Белый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка МИРАМ для фотографий формата 30х40 см. Багет в классическом белом цвете с волнистым рельефом выполнен из пластика (полистирол), стекло сделано из этого же материала. Размеры багета: ширина 20 мм, толщина 12 мм. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Крепление настенное – на крючок. Видео Наш обзор

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