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Фоторамка Мирам 30х40 см, черная (640246-15)

  • 30х40 см, черная (640246-15)
  • 30х40 см, черная (640246-15)
  • 30х40 см, черная (640246-15)
  • 30х40 см, черная (640246-15)
  • 30х40 см, черная (640246-15)
  • 30х40 см, черная (640246-15)
  • 30х40 см, черная (640246-15)
Код товара:УТ-00089115
Артикул:640246-15

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка МИРАМ для фотографий формата 30х40 см. Багет в классическом черном цвете с волнистым рельефом выполнен из пластика (полистирол), стекло сделано из этого же материала. Размеры багета: ширина 20 мм, толщина 12 мм. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Крепление настенное: на крючок. Повесить рамку можно как вертикально, так и горизонтально.