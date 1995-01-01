Фоторамка Мирам 30х40 см, черная (640246-15)
Код товара:УТ-00089115
Артикул:640246-15
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии30х40 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаЧёрный
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка МИРАМ для фотографий формата 30х40 см. Багет в классическом черном цвете с волнистым рельефом выполнен из пластика (полистирол), стекло сделано из этого же материала. Размеры багета: ширина 20 мм, толщина 12 мм. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Крепление настенное: на крючок. Повесить рамку можно как вертикально, так и горизонтально.