Фоторамка Мирам 20х30 см молочно-бежевая (642461-8)
Код товара:УТ-00089543
Артикул:642461-8
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии20х30 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаБежевый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка МИРАМ для фотографий формата 20х30 см. Багет в классическом стиле цвета выбеленного дерева выполнен из пластика (полистирол), стекло сделано из этого же материала. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Крепление только настенное: на крючок или леску.