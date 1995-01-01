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Фоторамка Мирам 20х30 см молочно-бежевая (642461-8)

  • 20х30 см молочно-бежевая (642461-8)
  • 20х30 см молочно-бежевая (642461-8)
  • 20х30 см молочно-бежевая (642461-8)
  • 20х30 см молочно-бежевая (642461-8)
  • 20х30 см молочно-бежевая (642461-8)
  • 20х30 см молочно-бежевая (642461-8)
  • 20х30 см молочно-бежевая (642461-8)
Код товара:УТ-00089543
Артикул:642461-8

Товар не найден

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Описание
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Описание

Рамка МИРАМ для фотографий формата 20х30 см. Багет в классическом стиле цвета выбеленного дерева выполнен из пластика (полистирол), стекло сделано из этого же материала. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Крепление только настенное: на крючок или леску.