Фоторамка Мирам 20х30 см молочно-бежевая (642461-8)

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Код товара: УТ-00089543 Артикул: 642461-8 Код товара: УТ-00089543 Артикул: 642461-8 Размер фотографии 20х30 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Бежевый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 20х30 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Бежевый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка МИРАМ для фотографий формата 20х30 см. Багет в классическом стиле цвета выбеленного дерева выполнен из пластика (полистирол), стекло сделано из этого же материала. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Крепление только настенное: на крючок или леску. Видео Наш обзор

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