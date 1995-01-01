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Фоторамка Мирам 20х30 см синяя (642445-8)

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Код товара: УТ-00089542 Артикул: 642445-8 Код товара: УТ-00089542 Артикул: 642445-8 Размер фотографии 20х30 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Синий/голубой Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 20х30 см Материал багета Пластик (ПВХ) Цвет багета Синий/голубой Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Рамка МИРАМ для фотографий формата 20х30 см. Синий багет в классическом стиле выполнен с легким эффектом старения. Материал багета и защитного стекла: безопасный для здоровья полистирол. Задник из оргалита прижимается к стеклу несколькими металлическими язычками (стрелами), надежно фиксируя фотографию внутри. Крепление только настенное: на крючок или леску. Видео Наш обзор

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