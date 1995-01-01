Фоторамка Мирам 20х30 см, венге (640257-8)
Код товара:УТ-00090903
Артикул:640257-8
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии20х30 см
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаКоричневый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 20х30 см. Рельефный багет выполнен из полистирола, задник из плотного листа оргалита (ДВП) прижимается к нему несколькими гибкими металлическими стрелами, стекло небьющееся (прозрачный лист полистирола). Имеется крепление для подвешивания на стену: как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Ножка-подставка у этой модели отсутствует.
Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора!
Рамки Мирам производятся в России.