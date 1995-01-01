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Фоторамка Мирам 20х30 см, венге (640257-8)

  • 20х30 см, венге (640257-8)
  • 20х30 см, венге (640257-8)
  • 20х30 см, венге (640257-8)
  • 20х30 см, венге (640257-8)
  • 20х30 см, венге (640257-8)
  • 20х30 см, венге (640257-8)
  • 20х30 см, венге (640257-8)
Код товара:УТ-00090903
Артикул:640257-8

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка для фотографий формата 20х30 см. Рельефный багет выполнен из полистирола, задник из плотного листа оргалита (ДВП) прижимается к нему несколькими гибкими металлическими стрелами, стекло небьющееся (прозрачный лист полистирола). Имеется крепление для подвешивания на стену: как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Ножка-подставка у этой модели отсутствует.

Не упустите возможность добавить в свой дом или офис элегантный элемент декора!

Рамки Мирам производятся в России.