Фоторамка Мирам 15х21 см, жёлтая (651745-6)
Код товара:УТ-00086780
Артикул:651745-6
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии15х21 см (А5)
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаЖёлтый
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 15х21 см. Пшенично-желтый багет с растительным рельефом выполнен из пластика, его ширина 30 мм, а толщина – 16 мм. Широкая ножка позволяет ставить рамку на стол как вертикально, так и горизонтально, также предусмотрено настенное крепление. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 металлических лепестков. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.