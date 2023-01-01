Фоторамка Мирам 15х21 см, коричневая (651648-6)
Код товара : УТ-00062162
Артикул : 651648-6
300 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Коричневый
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Рамка для фотографий формата 15х21 см. Коричневый багет с рельефным узором «под дерево» выполнен из пластика, его ширина 27 мм, а толщина – 12 мм. Широкая ножка позволяет ставить рамку на стол как вертикально, так и горизонтально, также предусмотрено настенное крепление. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 металлических лепестков. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.