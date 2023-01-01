Рамка для фотографий формата 15х21 см. Коричневый багет с рельефным узором «под дерево» выполнен из пластика, его ширина 27 мм, а толщина – 12 мм. Широкая ножка позволяет ставить рамку на стол как вертикально, так и горизонтально, также предусмотрено настенное крепление. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 металлических лепестков. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.