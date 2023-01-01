Фоторамка Мирам 15х21 см, коричневое дерево (651640-6)
Код товара : УТ-00060444
Артикул : 651640-6
300 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Коричневый
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Рамка для фотографий формата 15х21 см. Багет выполнен из пластика под коричневое дерево, его ширина 27 мм, а толщина – 12 мм. Широкая ножка позволяет ставить рамку на стол как вертикально, так и горизонтально, также предусмотрено настенное крепление. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 металлических лепестков. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.