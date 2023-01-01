Фоторамка Мирам 15х21 см, вишня (507210-6)
Код товара : УТ-00061325
Артикул : 507210-6
250 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Дерево
Цвет багета
Красный
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Рамка для фотографий формата 15х21 см. Деревянный багет средней ширины окрашен в вишневый цвет с золотым тиснением, задник из плотного листа оргалита, стекло минеральное. Имеется ножка для вертикального или горизонтального размещения на столе, а также крепление для подвешивания на стену.