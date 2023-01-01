Фоторамка Мирам 10х15 см, коричневое дерево (651640-4)
Код товара : УТ-00060443
Артикул : 651640-4
220 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Рамка для фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из пластика под коричневое дерево, его ширина 27 мм, а толщина – 12 мм. Широкая ножка позволяет ставить рамку на стол как вертикально, так и горизонтально, также предусмотрено настенное крепление. Задник из плотного листа оргалита прижимается с помощью 4 металлических лепестков. Универсальный дизайн хорошо подойдет для любого интерьера.