Рамка для фотографий формата 10х15 см. Деревянный багет средней ширины окрашен в светло-коричневый цвет с золотым тиснением, задник из плотного листа оргалита, стекло минеральное. Имеется ножка для вертикального или горизонтального размещения на столе, а также крепление для подвешивания на стену.