Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4 (Следы эксплуатации потёртости корпуса, отходит задняя крышка)

# 5299

В комплекте:

Гарантия: 14 дней

Код товара: 128544

Пределы диафрагмирования - 5,6-22. Угол поля зрения по диагонали - 52°. Предназначен для для среднеформатных камер "Ракурс-670/672" с размером кадра 6х7 см для павильонных съемок, съемок архитектуры, пейзажей.