Объектив БелОМО Мир-41 5.6/90 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00063544
Артикул : б/у-Ф1 КС 2022-11-30/10
Причина уценки:
Имеются следы эксплуатации, потёртости корпуса, отходит задняя крышка.
2 500 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4 (Следы эксплуатации потёртости корпуса, отходит задняя крышка)
# 5299
В комплекте:
Гарантия: 14 дней
Код товара: 128544
Пределы диафрагмирования - 5,6-22. Угол поля зрения по диагонали - 52°. Предназначен для для среднеформатных камер "Ракурс-670/672" с размером кадра 6х7 см для павильонных съемок, съемок архитектуры, пейзажей.