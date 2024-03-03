Пленочный фотоаппарат Minolta XG1 Kit Vivitar AF 28-210mm f/3.5-5.6 MC (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073759 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-03

<



















>















Задать вопрос Причина уценки: Потёртости и царапины корпуса, 2 вмятины на задней крышке, пятнышки на просветлении линзы объектива; 26 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 138759 - снимает на пленку 35 мм;

- режимы: приоритет диафрагмы, мануальный;

- TTL-центровзвешенный замер;

- выдержки: 1- 1/1000с и В, синхронизация со вспышкой на 1/30 сек;

-возможность дистанционного управления спуском затвора;

- «горячий башмак» и РС-синхроконтакт;

- экспокоррекция от +2 до -2 EV;

- байонет: Minolta MD;

- питание: 2 х LR 44;

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.