Пленочный фотоаппарат Minolta XG1 Kit Vivitar AF 28-210mm f/3.5-5.6 MC (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073759
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-03-03
Причина уценки:
Потёртости и царапины корпуса, 2 вмятины на задней крышке, пятнышки на просветлении линзы объектива;
26 900 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138759
- снимает на пленку 35 мм;
- режимы: приоритет диафрагмы, мануальный;
- TTL-центровзвешенный замер;
- выдержки: 1- 1/1000с и В, синхронизация со вспышкой на 1/30 сек;
-возможность дистанционного управления спуском затвора;
- «горячий башмак» и РС-синхроконтакт;
- экспокоррекция от +2 до -2 EV;
- байонет: Minolta MD;
- питание: 2 х LR 44;
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