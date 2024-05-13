Описание

Код товара: 140566

Minolta Dynax 7000i (также известная как Maxxum 7000i) - это 35-мм пленочный фотоаппарат с автофокусом, выпущенный в 1991 году.

Комплект AF 35-70mm f/3.5-4.5 включает в себя стандартный зум-объектив, который подходит для различных жанров фотографии.

Характеристики:

Тип: 35-мм пленочный фотоаппарат с автофокусом

Дата выпуска: 1991 год

Байонет: Minolta A

Датчик: 35-мм пленка

Автофокус: Да, 8-точечная система автофокусировки

Экспозиция: Ручная, автоматическая и с приоритетом диафрагмы/затвора

Скорость серийной съемки: 2 кадра в секунду

Встроенная вспышка: Да

Вес: 590 г (с батареями)

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, незначительные царапины корпуса, изменение цвета резинок.

Комплектация: крышка передняя, ремешок, сумка, 2хCR123.

Гарантия 90 дней.