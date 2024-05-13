Пленочный фотоаппарат Minolta Dynax 7000i Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075566
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-13
Причина уценки:
Незначительные царапины корпуса, изменение цвета резинок.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140566
Minolta Dynax 7000i (также известная как Maxxum 7000i) - это 35-мм пленочный фотоаппарат с автофокусом, выпущенный в 1991 году.
Комплект AF 35-70mm f/3.5-4.5 включает в себя стандартный зум-объектив, который подходит для различных жанров фотографии.
Характеристики:
Тип: 35-мм пленочный фотоаппарат с автофокусом
Дата выпуска: 1991 год
Байонет: Minolta A
Датчик: 35-мм пленка
Автофокус: Да, 8-точечная система автофокусировки
Экспозиция: Ручная, автоматическая и с приоритетом диафрагмы/затвора
Скорость серийной съемки: 2 кадра в секунду
Встроенная вспышка: Да
Вес: 590 г (с батареями)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, незначительные царапины корпуса, изменение цвета резинок.
Комплектация: крышка передняя, ремешок, сумка, 2хCR123.
Гарантия 90 дней.