Описание

Код товара: 136746

- Тип: SLR

- Фотоматериал: плёнка типа 135

- Тип затвора шторно-щелевой. 30 - 1/2000 с,Bulb

- Крепление объектива: Байонет A

- Фокусировка ручная, автоматическая (TTLфазовая)

Экспозамер TTL: 6-сегментный, точечный (6,5 %). P, Av, Tv, приоритет ГРИП, ручной

- Вспышка встроенная

- Видоискатель зеркальный с несъёмной пентапризмой, полем зрения 95 % и увеличением 0,85

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Царапины и потёртости корпуса, небольшие загрязнения;

Комплектация: MC Soligor AF 70-210mm f/4.5-5.6, бленда, крышка;

Гарантия 14 дней.