Зеркальный фотоаппарат Minolta Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075855 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-23

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Задать вопрос Причина уценки: немного изменен цвет резинок, миркоцарапины. 12 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140855 Minolta Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-) втоматический пленочный фотоаппарат;

- автофокус;

- байонет Sony A (alpha);

- выдержки 1/2000 до 30 сек;

- режимы съемки: спорт, авто, портрет, пейзаж, макро, ночной портрет;

- вспышка;

- серийная съемка;

- таймер с автоспуском 10 сек:

- ISO: 25 - 5000

- питание: 2CR5 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-, немного изменен цвет резинок, миркоцарапины.

Комплектация: ремешёк

Гарантия 14 дней.

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