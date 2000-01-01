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    Зеркальный фотоаппарат Minolta Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-) (б/у)

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    Код товара : УТ-00075855

    Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-23

    • Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
    • Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)

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    Причина уценки:

    немного изменен цвет резинок, миркоцарапины.

    12 500 ₽

    Гарантия магазина 14 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 140855

    Minolta Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)

    втоматический пленочный фотоаппарат;
    - автофокус;
    - байонет Sony A (alpha);
    - выдержки 1/2000 до 30 сек;
    - режимы съемки: спорт, авто, портрет, пейзаж, макро, ночной портрет;
    - вспышка;
    - серийная съемка;
    - таймер с автоспуском 10 сек:
    - ISO: 25 - 5000
    - питание: 2CR5

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 5-, немного изменен цвет резинок, миркоцарапины.
    Комплектация: ремешёк
    Гарантия 14 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.