Зеркальный фотоаппарат Minolta Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075855
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-23
Причина уценки:
немного изменен цвет резинок, миркоцарапины.
Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Код товара: 140855
Minolta Dynax 300si Kit AF 35-70mm f/3.5-4.5 (состояние 5-)
втоматический пленочный фотоаппарат;
- автофокус;
- байонет Sony A (alpha);
- выдержки 1/2000 до 30 сек;
- режимы съемки: спорт, авто, портрет, пейзаж, макро, ночной портрет;
- вспышка;
- серийная съемка;
- таймер с автоспуском 10 сек:
- ISO: 25 - 5000
- питание: 2CR5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-, немного изменен цвет резинок, миркоцарапины.
Комплектация: ремешёк
Гарантия 14 дней.