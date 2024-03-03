Описание

Minolta Dynax 300si с объективом 35-70mm f/3.5-4.5 - это надежная плёночная зеркальная камера, прекрасно подходящая как для начинающих, так и для опытных фотографов. Основные преимущества:

Minolta Dynax 300si: Эта камера предлагает простоту использования с продвинутыми функциями, такими как автоматическая фокусировка и экспозиция. Она отличается легким и эргономичным дизайном, что делает ее удобной в обращении. Система автофокуса обеспечивает быстрое и точное фокусирование на объекте съемки.

Объектив 35-70mm f/3.5-4.5: Этот универсальный объектив позволяет вам снимать как широкие пейзажи, так и крупные планы. С его переменным фокусным расстоянием от 35 мм до 70 мм и диафрагмой от f/3.5 до f/4.5, вы можете легко адаптировать кадр под различные съемочные условия.

Этот комплект Minolta Dynax 300si с объективом 35-70mm f/3.5-4.5 предлагает надежное качество и удобство использования, что делает его прекрасным выбором для любого фотографа, стремящегося к высоким результатам в своей работе.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса, износ резинок корпуса, запыления.

Комплектация: ремешок.

Гарантия 14 дней.