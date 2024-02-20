Описание

Minolta AF Zoom 70-210 mm f/ 4 - качественный автофокусный телеобъектив с переменным фокусным расстоянием для пленочных и цифровых зеркальных фотокамер систем Minolta A / Sony A

Хорошая резкость по всему полю кадра на всех фокусных. Падения разрешения по краям незначительные. Диафрагма семи-лепестковая, скругленная.

Наблюдается заметное виньетирование на диафрагме 4.

Фокусировочное кольцо и передний фильтр вращаются при автофокусировке, что затрудняет использование поляризационных и градиентных фильтров. Кроме этого, в процессе фокусировки меняется длина объектива.

У объектива Minolta AF Zoom 70-210 mm f/ 4 очень хорошее соотношение цена/качество.

Максимальное увеличение: 1:4 (0.25×)

Максимальный диаметр: 72.5mm

Жаргонное название - "beercan", пивная банка - ввиду схожести по размеру.

Код товара: 138550

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации, потертости, царапины.

Комплектация: объектив, крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.