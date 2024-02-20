Объектив Minolta AF 70-210 mm f/4 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073550
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20
Причина уценки:
4, следы эксплуатации, потертости, царапины.
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Minolta AF Zoom 70-210 mm f/ 4 - качественный автофокусный телеобъектив с переменным фокусным расстоянием для пленочных и цифровых зеркальных фотокамер систем Minolta A / Sony A
Хорошая резкость по всему полю кадра на всех фокусных. Падения разрешения по краям незначительные. Диафрагма семи-лепестковая, скругленная.
Наблюдается заметное виньетирование на диафрагме 4.
Фокусировочное кольцо и передний фильтр вращаются при автофокусировке, что затрудняет использование поляризационных и градиентных фильтров. Кроме этого, в процессе фокусировки меняется длина объектива.
У объектива Minolta AF Zoom 70-210 mm f/ 4 очень хорошее соотношение цена/качество.
Максимальное увеличение: 1:4 (0.25×)
Максимальный диаметр: 72.5mm
Жаргонное название - "beercan", пивная банка - ввиду схожести по размеру.
Код товара: 138550
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации, потертости, царапины.
Комплектация: объектив, крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.