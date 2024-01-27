Объектив Minolta AF 20mm f/ 2.8 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073027
Артикул : б/у-КП32 К 2024-01-27
Причина уценки:
5-, незначительные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Сверхширокоугольный объектив обеспечивает великолепную глубину резкости и утрированную перспективу.
Благодаря покрытию оптических поверхностей и уменьшенному внутреннему отражению света изображения получаются "звеняще" резкими по всей площади кадра.
Быстрый и точный механизм задней фокусировки, кнопка удержания фокуса и ограничитель диапазона фокусировки.
Углы обзора: 70° (94° с матрицей формата APS).
Код товара: 138027
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки, бленда .
Гарантия 90 дней.