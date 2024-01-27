Объектив Minolta AF 20mm f/ 2.8 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073027 Артикул : б/у-КП32 К 2024-01-27

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Задать вопрос Причина уценки: 5-, незначительные следы эксплуатации. 15 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Сверхширокоугольный объектив обеспечивает великолепную глубину резкости и утрированную перспективу.

Благодаря покрытию оптических поверхностей и уменьшенному внутреннему отражению света изображения получаются "звеняще" резкими по всей площади кадра.

Быстрый и точный механизм задней фокусировки, кнопка удержания фокуса и ограничитель диапазона фокусировки.

Углы обзора: 70° (94° с матрицей формата APS). Код товара: 138027

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки, бленда .

Гарантия 90 дней.

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