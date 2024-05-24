Описание

Код товара: 140993

Minolta AF 100-300mm f/4.5-5.6 APO (состояние 4-)

Фокусное расстояние 100-300 мм

Угол обзора 24,4 - 8,3°

Формат FF, APS-C

Максимальная диафрагма f/4,5-5,6

Диафрагмы 9 линз/групп, минимум 11 элементов в 10 группах

фокусное расстояние от 1,50 метра

фильтр 55 мм

Бленда для объектива есть в комплекте

Вес 435 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4-; потёртости и царапины на корпусе. 62201184

Комплектация: коробка, бленда, крышка задняя,

Гарантия 14 дней.