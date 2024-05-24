Объектив Minolta AF 100-300mm f/4.5-5.6 APO (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00075993
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-24
Причина уценки:
потёртости и царапины на корпусе.
Гарантия магазина 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 140993
Minolta AF 100-300mm f/4.5-5.6 APO (состояние 4-)
Фокусное расстояние 100-300 мм
Угол обзора 24,4 - 8,3°
Формат FF, APS-C
Максимальная диафрагма f/4,5-5,6
Диафрагмы 9 линз/групп, минимум 11 элементов в 10 группах
фокусное расстояние от 1,50 метра
фильтр 55 мм
Бленда для объектива есть в комплекте
Вес 435 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4-; потёртости и царапины на корпусе. 62201184
Комплектация: коробка, бленда, крышка задняя,
Гарантия 14 дней.