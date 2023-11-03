Объектив Minolta 100mm f/2.8 Macro (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071330
Артикул : б/у-КП32 К 2023-11-03
Причина уценки:
5-, следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Minolta AF Macro 100mm f/2.8 — автофокусный макрообъектив совместимый с камерами системы Minolta AF, также совместим с Sony α. Этот объектив был представлен в 1986 году фирмой Minolta, с 2006 года производится фирмой Sony под индексом SAL-100M28. Известен своей исключительной резкостью.Несмотря на специализацию, объектив способен фокусироваться на бесконечность, поэтому может использоваться не только как макрообъектив, но и для портретной фотографии и как телеобъектив.
Код товара: 136330
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки, бленда, кофр, фильтр.
Гарантия 90 дней.