Описание

Minolta AF Macro 100mm f/2.8 — автофокусный макрообъектив совместимый с камерами системы Minolta AF, также совместим с Sony α. Этот объектив был представлен в 1986 году фирмой Minolta, с 2006 года производится фирмой Sony под индексом SAL-100M28. Известен своей исключительной резкостью.Несмотря на специализацию, объектив способен фокусироваться на бесконечность, поэтому может использоваться не только как макрообъектив, но и для портретной фотографии и как телеобъектив.

Код товара: 136330

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки, бленда, кофр, фильтр.

Гарантия 90 дней.