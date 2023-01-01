Описание

Карманный штатив для компактных камер, беззеркальных фотоаппаратов, телефонов и различных аксессуаров. Форма пятиконечной морской звезды и рельефные микроприсоски на каждой лапке позволяют ему эффективно цепляться за различные трубы и ветки, не говоря уже о горизонтальных поверхностях. При транспортировке штатив может охватывать своими лапками фотоаппарат, обеспечивая защиту от ударов. Отверстие в одной из лапок позволяет закреплять штатив с камерой на отвесных стенах.

Miggo Splat выполнен из гибкого листового металла, покрытого слоем силикона.

При регистрации на сайте производителя гарантийный срок расширяется с 2 до 5 лет.