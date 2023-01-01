Мини-штатив Miggo Splat для камер до 500 г, голубой (MW SP-CSC BL 20)
Код товара : УТ-00024249
Артикул : MW SP-CSC BL 20
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Головка
нет, штативный винт 1/4"
Материал
силикон, металл
Максимальная высота
7 см
Длина в сложенном положении
около 10 см
Физические характеристики
Вес
65 г
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Карманный штатив для компактных камер, беззеркальных фотоаппаратов, телефонов и различных аксессуаров. Форма пятиконечной морской звезды и рельефные микроприсоски на каждой лапке позволяют ему эффективно цепляться за различные трубы и ветки, не говоря уже о горизонтальных поверхностях. При транспортировке штатив может охватывать своими лапками фотоаппарат, обеспечивая защиту от ударов. Отверстие в одной из лапок позволяет закреплять штатив с камерой на отвесных стенах.
Miggo Splat выполнен из гибкого листового металла, покрытого слоем силикона.
При регистрации на сайте производителя гарантийный срок расширяется с 2 до 5 лет.