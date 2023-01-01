Мини-штатив Miggo Splat 3N1, для камер и смартфонов, до 500 г (MW SP-3N1 BL 50)
Код товара : УТ-00028797
Артикул : MW SP-3N1 BL 50
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Головка
нет, штативный винт 1/4", адаптер для телефона, адаптер для экшн-камер
Материал
силикон, металл
Максимальная высота
7 см
Физические характеристики
Вес
75 г
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Штатив Miggo Splat предназначен для использования со смартфонами, экшн, фото, видеокамерами и другим малогабаритным оборудованием оснащенным резьбовым соединением 1/4 дюйма.
Штатив можно установить практически на любой поверхности. Установка не займет много времени, достаточно согнуть гибкие ножки на нужный угол и можно зафиксировать в бесчисленном количестве положений, именно так как вам необходимо.
Гибкие ножки позволяют установить штатив не только на ровной поверхности, но и при необходимости зафиксировать оборудование на самых разных предметах, например на ветке дерева, перилах и т.п.
Штатив изготовлен из обрезиненной нержавеющей стали, что обеспечивает высокую надежность и хорошее сцепление с поверхностью.
Небольшой собственный вес штатива Splat, делает его очень удобным и легким при транспортировке.
В комплекте 3 вида крепления:
- Держатель для смартфона. Совместим со смартфонами с шириной корпуса от 5,5 до 8,8 см.
- Стандартная резьба 1/4 дюйма для установки фотокамеры или видеокамеры.
- Крепление типа GoPro.
Максимальная высота, см – 7
Допустимая нагрузка, гр - 500
Вес, гр - 75