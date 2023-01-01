Описание

Штатив Miggo Splat предназначен для использования со смартфонами, экшн, фото, видеокамерами и другим малогабаритным оборудованием оснащенным резьбовым соединением 1/4 дюйма.

Штатив можно установить практически на любой поверхности. Установка не займет много времени, достаточно согнуть гибкие ножки на нужный угол и можно зафиксировать в бесчисленном количестве положений, именно так как вам необходимо.

Гибкие ножки позволяют установить штатив не только на ровной поверхности, но и при необходимости зафиксировать оборудование на самых разных предметах, например на ветке дерева, перилах и т.п.

Штатив изготовлен из обрезиненной нержавеющей стали, что обеспечивает высокую надежность и хорошее сцепление с поверхностью.

Небольшой собственный вес штатива Splat, делает его очень удобным и легким при транспортировке.

В комплекте 3 вида крепления:

Держатель для смартфона. Совместим со смартфонами с шириной корпуса от 5,5 до 8,8 см.

Стандартная резьба 1/4 дюйма для установки фотокамеры или видеокамеры.

Крепление типа GoPro.

Максимальная высота, см – 7

Допустимая нагрузка, гр - 500

Вес, гр - 75