Карта памяти Lexar MicroSDXC 64GB Professional 1066x UHS-I U3 A2 V30 (160/70 MB/s), без адаптера
Код товара : УТ-00071206
Артикул : LMS1066064G-BNANG
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Карты памяти Lexar Professional, разработанные для ваших экшн-камер, дронов и смартфонов, позволяют быстро снимать и передавать фотографии высокого качества, включая видео в формате FullHD и 4K со скоростью до скорость чтения 160 МБ/с и запись до 70 МБ/с. Карта U3, V30 рассчитана на высокую скорость, ускоряет ваш рабочий процесс и повышает эффективность, чтобы в следующем приключении у вас было больше времени на творчество.
Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности.
Характеристики:
- Ёмкость: 64 ГБ
- Стандарт/класс: UHS-I U3 A2 V30
- Скорость чтения: до 160 МБ/с
- Скорость записи: до 70 МБ/с
- Рабочая температура: от -25°C до 85°C
- Температура хранения: от -40°C до 85°C
- Размеры: 11x15x1 мм