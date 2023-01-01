Описание

Карты памяти Lexar Professional, разработанные для ваших экшн-камер, дронов и смартфонов, позволяют быстро снимать и передавать фотографии высокого качества, включая видео в формате FullHD и 4K со скоростью до скорость чтения 160 МБ/с и запись до 70 МБ/с. Карта U3, V30 рассчитана на высокую скорость, ускоряет ваш рабочий процесс и повышает эффективность, чтобы в следующем приключении у вас было больше времени на творчество.

Вся продукция Lexar проходит тщательное тестирование в лабораториях качества, оснащенных тысячами различных камер и цифровых устройств, для обеспечения производительности, качества, совместимости и надежности.

Характеристики: