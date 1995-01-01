Карты памяти Canvas Select Plus microSD совместимы с Android устройствами и обеспечивают производительность класса A1. Они предлагают надежную скорость и значительную емкость, что позволяет быстрее загружать приложения и сохранять все необходимые фото и видео. Обладая высокой производительностью, скоростью и долговечностью, карты памяти Canvas Select Plus microSD отличаются надежностью, поэтому их можно брать с собой куда угодно и не волноваться за сохранность фото, видео и других файлов.

Карты памяти успешно прошли комплексные тестирования на водонепроницаемость и устойчивость к температурам и рентгеновскому излучению.3

Характеристики

Емкость 2 : 64 ГБ

: 64 ГБ Интерфейс и классы скорости: UHS-I, Class 10, U1, Video Class 10, A1

Производительность 1 : 100 МБ/с (чтение)

: 100 МБ/с (чтение) Габариты microSDXC карты: 11 x 15 x 1 мм

11 x 15 x 1 мм Габариты SD переходника: 24 x 32 x 2.1 мм

24 x 32 x 2.1 мм Файловая система: exFAT

exFAT Рабочая температура: От -25 до +85 °C

От -25 до +85 °C Температура хранения: От -40 до +85 °C

От -40 до +85 °C Напряжение питания: 3.3 В

Примечания