Карта памяти Kingston MicroSDXC 64GB Canvas Go Plus UHS-I U3 V30 A2 (с адаптером SD)
Код товара : УТ-00058858
Артикул : SDCG3/64GB
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Гарантия производителя 10 лет
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
Micro SD
Объем памяти (Гб)
64
Описание
Canvas Go! от Kingston Plus microSD — для искателей приключений, которые всегда в пути, в поисках идеального момента для съемки. С превосходной скоростью передачи до 170МБ/с1, Canvas Go! Карта Plus microSD ускоряет ваш рабочий процесс и повышает эффективность, чтобы в следующем приключении у вас было больше времени на творчество. Скоростные характеристики U3 и V30 позволяют снимать великолепные видео в формате 4K Ultra HD, не беспокоясь о снижении скорости и пропущенных кадрах, или снимать фотографии в режиме серийной съемки, переход между которыми будет плавным и последовательным. Canvas Go! Карта Plus microSD поддерживает класс производительности приложений A2, чтобы ускорить ваш рабочий процесс и повысить производительность приложений на смартфонах и планшетах. Для расширения функциональных возможностей и использования с устройствами, совместимыми с SD, можно использовать дополнительный SD-адаптер. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Canvas Go! Plus microSD.
- Идеально подходит для экшн-камер, дронов и устройств на базе Android
- Скоростные характеристики U3 и V30
- Поддерживает класс производительности приложений A2
- Долговечность
Характеристики:
- Емкость: 64 ГБ
- Стандарт/класс: класс 10, UHS-I, U3, V30, A2
- Производительность:1 170 / 70 МБ/с для операций чтения / записи
- Размеры: 11мм x 15мм x 1мм (microSD), 24мм x 32мм x 2,1мм (с SD-адаптером)
- Формат: exFAT
- Рабочая температура: от -25°C до 85°C
- Температура хранения: от -40°C до 85°C
- Напряжение: 3.3 В
- Гарантия/поддержка: Пожизненная
1. На основании результатов внутреннего тестирования, продемонстрировавшего, что производительность зависит от основного хост-устройства. Создано с использованием запатентованной технологии, позволяющей обеспечить скорость чтения карт памяти с поддержкой спецификации UHS-I от 104 до 170 Мб/с. Для достижения максимальной производительности требуется устройство для чтения SD-карт MobileLite Plus.
2. Часть перечисленной емкости устройств хранения на основе флеш-памяти используется для форматирования и прочих функций, поэтому недоступна для хранения данных. В связи с этим фактически доступная емкость для хранения данных меньше, чем указано на упаковке или поверхности продукции.