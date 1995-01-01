Карта памяти Samsung MicroSDXC 512GB EVO PLUS U3, V30, A2 + адаптер
Код товара : УТ-00073807
Артикул : MB-MC512KA/RU
Гарантия производителя 10 лет
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Описание
Разумный выбор для ваших устройств. Повышенная производительность за счет увеличенной скорости и совместимости. Большая ёмкость позволяет вам хранить множество медиафайлов на Вашем телефоне, устанавливать игры на вашу портативную консоль или загружать ещё больше приложений на планшет. Превосходная скорость обеспечивает плавный и надежный перенос данных.
С легкостью решайте сложные задачи. Даже при работе с тяжёлыми файлами карта памяти EVO Plus работает быстро и надёжно благодаря супербыстрому классу скорости U3, который обеспечивает скорости передачи данных до 130 МБ/с, соответствующие 10 классу скорости.¹ ² Большие приложения загружаются и работают плавно, а 4K-видео воспроизводятся без торможения за счёт стандартов A2, V30 и UHS-I.
¹ Данные классы скорости и скорость применимы для карт памяти объёмом 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Карта памяти объёмом 64 ГБ соответствует классу скорости U1 и обеспечивает скорость передачи данных до 130 МБ/c.
² Заявленная производительность была достигнута при использовании карт памяти EVO Plus и считывающих устройств Samsung.
³ Данные стандарты применимы для карт памяти объёмом 128 ГБ и 256 ГБ. Карты объемом 32 ГБ и 64 ГБ соответствуют стандартам A1, V10 и UHS-I.
* Вышеупомянутые скорости записи и чтения были достигнуты в результате внутренних испытаний, проведенных в контролируемых условиях. Реальные скорости могут отличаться в зависимости от ёмкости карт памяти.
6 степеней защиты. Вы можете отправиться в любое путешествие с картой памяти EVO Plus, потому что она оснащена защитой от воды¹, перепадов температур², рентгеновского³ и магнитного⁴ излучения, падений⁵ и износа⁶. Надежное решение для хранения всех Ваших незабываемых впечатлений. И все это покрывается ограниченной 10-летней гарантией.
Samsung не несет ответственности за любые повреждения и/или утерю данных или расходы в результате восстановления данных карты памяти.
¹ Защита от воды: выдерживает до 72 часов в морской воде.
² Защита от перепадов температур: рабочий диапазон температур — от -25 ℃ до +85 ℃; нерабочий диапазон температур — от -40 ℃ до +85 ℃.
³ Защита от рентгеновского излучения: до 100 мГр, что равняется излучению рентгеновских аппаратов в аэропорту.
⁴ Защита от магнитного излучения: до 15000 Гаусс, что равняется излучению магнитного поля аппарата МРТ.
⁵ Защита от падения: выдерживает падения с высоты до 5 метров (16,4 футов).
⁶ Защита от износа: до 10000 попыток установки и извлечения.
* Данные степени защиты применимы к карте памяти, но не распространяются к адаптеру.
Характеристики
- Интерфейс: UHS-I
- Размеры (ШxВxГ): 15 x 11 x 1 мм
- Вес: прим. 0,25 г
- Комплектация: SD-адаптер
- Скорость передачи данных: чтение: до 130 МБ/c. Запись: меньше, чем скорость чтения, но не ниже 30 МБ/с
- Класс быстродействия: U3, V30, A2
- Диапазон рабочих температур: от -25 ℃ до +85 ℃
- Температура хранения: от -40 ℃ до +85 ℃
- Ресурс: не менее 10000 циклов перезаписи
- Сертификация: EMC CE(UKCA) / FCC / VCCI / RCM
Оговорки по гарантии:
Гарантия не распространяется на использование карты в видеорегистраторах, системах видеонаблюдения и других устройствах, требующих постоянной записи. Гарантия на SD-адаптер ограничена 1 годом.