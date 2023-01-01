Описание

Разумный выбор для ваших устройств. Повышенная производительность за счет увеличенной скорости и совместимости. Большая ёмкость позволяет вам хранить множество медиафайлов на Вашем телефоне, устанавливать игры на вашу портативную консоль или загружать ещё больше приложений на планшет. Превосходная скорость обеспечивает плавный и надежный перенос данных.

С легкостью решайте сложные задачи. Даже при работе с тяжёлыми файлами карта памяти EVO Plus работает быстро и надёжно благодаря супербыстрому классу скорости U3, который обеспечивает скорости передачи данных до 130 МБ/с, соответствующие 10 классу скорости.¹ ² Большие приложения загружаются и работают плавно, а 4K-видео воспроизводятся без торможения за счёт стандартов A2, V30 и UHS-I.

¹ Данные классы скорости и скорость применимы для карт памяти объёмом 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Карта памяти объёмом 64 ГБ соответствует классу скорости U1 и обеспечивает скорость передачи данных до 130 МБ/c.

² Заявленная производительность была достигнута при использовании карт памяти EVO Plus и считывающих устройств Samsung.

³ Данные стандарты применимы для карт памяти объёмом 128 ГБ и 256 ГБ. Карты объемом 32 ГБ и 64 ГБ соответствуют стандартам A1, V10 и UHS-I.

* Вышеупомянутые скорости записи и чтения были достигнуты в результате внутренних испытаний, проведенных в контролируемых условиях. Реальные скорости могут отличаться в зависимости от ёмкости карт памяти.

6 степеней защиты. Вы можете отправиться в любое путешествие с картой памяти EVO Plus, потому что она оснащена защитой от воды¹, перепадов температур², рентгеновского³ и магнитного⁴ излучения, падений⁵ и износа⁶. Надежное решение для хранения всех Ваших незабываемых впечатлений. И все это покрывается ограниченной 10-летней гарантией.

Samsung не несет ответственности за любые повреждения и/или утерю данных или расходы в результате восстановления данных карты памяти.

¹ Защита от воды: выдерживает до 72 часов в морской воде.

² Защита от перепадов температур: рабочий диапазон температур — от -25 ℃ до +85 ℃; нерабочий диапазон температур — от -40 ℃ до +85 ℃.

³ Защита от рентгеновского излучения: до 100 мГр, что равняется излучению рентгеновских аппаратов в аэропорту.

⁴ Защита от магнитного излучения: до 15000 Гаусс, что равняется излучению магнитного поля аппарата МРТ.

⁵ Защита от падения: выдерживает падения с высоты до 5 метров (16,4 футов).

⁶ Защита от износа: до 10000 попыток установки и извлечения.

* Данные степени защиты применимы к карте памяти, но не распространяются к адаптеру.

Характеристики

Интерфейс: UHS-I

Размеры (ШxВxГ): 15 x 11 x 1 мм

Вес: прим. 0,25 г

Комплектация: SD-адаптер

Скорость передачи данных: чтение: до 130 МБ/c. Запись: меньше, чем скорость чтения, но не ниже 30 МБ/с

Класс быстродействия: U3, V30, A2

Диапазон рабочих температур: от -25 ℃ до +85 ℃

Температура хранения: от -40 ℃ до +85 ℃

Ресурс: не менее 10000 циклов перезаписи

Сертификация: EMC CE(UKCA) / FCC / VCCI / RCM

Оговорки по гарантии:

Гарантия не распространяется на использование карты в видеорегистраторах, системах видеонаблюдения и других устройствах, требующих постоянной записи. Гарантия на SD-адаптер ограничена 1 годом.