Описание

Canvas Go! от Kingston Plus microSD — для искателей приключений, которые всегда в пути, в поисках идеального момента для съемки. С превосходной скоростью передачи до 170МБ/с1, Canvas Go! Карта Plus microSD ускоряет ваш рабочий процесс и повышает эффективность, чтобы в следующем приключении у вас было больше времени на творчество. Скоростные характеристики U3 и V30 позволяют снимать великолепные видео в формате 4K Ultra HD, не беспокоясь о снижении скорости и пропущенных кадрах, или снимать фотографии в режиме серийной съемки, переход между которыми будет плавным и последовательным. Canvas Go! Карта Plus microSD поддерживает класс производительности приложений A2, чтобы ускорить ваш рабочий процесс и повысить производительность приложений на смартфонах и планшетах. Для расширения функциональных возможностей и использования с устройствами, совместимыми с SD, можно использовать дополнительный SD-адаптер. Смотрите на мир как на холст и отправляйтесь в путешествие взяв с собой творчество и вдохновение с Canvas Go! Plus microSD.

Идеально подходит для экшн-камер, дронов и устройств на базе Android

Скоростные характеристики U3 и V30

Поддерживает класс производительности приложений A2

Долговечность

Характеристики:

Емкость: 512 ГБ

ГБ Стандарт/класс: к ласс 10, UHS-I, U3, V30, A2

ласс 10, UHS-I, U3, V30, A2 Производительность: 1 170 / 90 МБ/с для операций чтения / записи

170 / 90 МБ/с для операций чтения / записи Размеры: 11мм x 15мм x 1мм (microSD), 24мм x 32мм x 2,1мм (с SD-адаптером)

11мм x 15мм x 1мм (microSD), 24мм x 32мм x 2,1мм (с SD-адаптером) Формат: exFAT

exFAT Рабочая температура: от -25°C до 85°C

от -25°C до 85°C Температура хранения: от -40°C до 85°C

от -40°C до 85°C Напряжение: 3.3 В

3.3 В Гарантия/поддержка: Пожизненная