Карты памяти Canvas Select Plus microSD компании Kingston совместимы с устройствами Android и обладают производительностью класса A1. Выберите для хранения своих фотографий и видео карту памяти подходящей емкости — доступны варианты до 512 ГБ1. Карты памяти Canvas Select Plus microSD обеспечат надежное выполнение таких задач, как создание и обработка фотографий высокого разрешения или съемка и редактирование видео в формате Full HD. Карты прошли испытания на прочность в самых суровых средах, поэтому их смело можно брать куда угодно с уверенностью, что ваши фотографии, видео и файлы будут в безопасности. Предоставляется гарантия на весь срок эксплуатации.

Характеристики:

1. Часть указанного объёма флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по флеш-памяти.

2. Фактическая скорость может зависеть от аппаратных средств, программного обеспечения и типа использования.