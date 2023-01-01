Карта памяти Kingston MicroSDXC 256GB Canvas Select Plus UHS-I U3 V30 A1 (с адаптером SD)
Код товара : УТ-00058857
Артикул : SDCS2/256GB
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 10 лет
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
Micro SD
Объем памяти (Гб)
256
Описание
Карты памяти Canvas Select Plus microSD компании Kingston совместимы с устройствами Android и обладают производительностью класса A1. Выберите для хранения своих фотографий и видео карту памяти подходящей емкости — доступны варианты до 512 ГБ1. Карты памяти Canvas Select Plus microSD обеспечат надежное выполнение таких задач, как создание и обработка фотографий высокого разрешения или съемка и редактирование видео в формате Full HD. Карты прошли испытания на прочность в самых суровых средах, поэтому их смело можно брать куда угодно с уверенностью, что ваши фотографии, видео и файлы будут в безопасности. Предоставляется гарантия на весь срок эксплуатации.
- Идеально подходит для экшн-камер, дронов и устройств на базе Android
- Скоростные характеристики U3 и V30
- Поддерживает класс производительности приложений A2
- Долговечность
Характеристики:
- Емкость: 256 ГБ
- Стандарт/класс: класс 10, UHS-I, U3, V30, A2
- Производительность: 100 / 85 МБ/с для операций чтения / записи
- Размеры: 11 x 15 x 1 мм (microSD), 24 x 32 x 2,1 мм (с SD-адаптером)
- Формат: exFAT
- Рабочая температура: от -25°C до 85°C
- Температура хранения: от -40°C до 85°C
- Напряжение: 3.3 В
- Гарантия/поддержка: Пожизненная
1. Часть указанного объёма флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по флеш-памяти.
2. Фактическая скорость может зависеть от аппаратных средств, программного обеспечения и типа использования.