Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Карта памяти SanDisk MicroSDXC 1TB Extreme Pro UHS-I A2 V30 U3 200/140MB/s + SD-адаптер

  • MicroSDXC 1TB Extreme Pro UHS-I A2 V30 U3 200/140MB/s + SD-адаптер
  • MicroSDXC 1TB Extreme Pro UHS-I A2 V30 U3 200/140MB/s + SD-адаптер
  • MicroSDXC 1TB Extreme Pro UHS-I A2 V30 U3 200/140MB/s + SD-адаптер
  • MicroSDXC 1TB Extreme Pro UHS-I A2 V30 U3 200/140MB/s + SD-адаптер
  • MicroSDXC 1TB Extreme Pro UHS-I A2 V30 U3 200/140MB/s + SD-адаптер
Код товара:УТ-00061522
Артикул:SDSQXCD-1T00-GN6MA

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Оптимизация рабочих процессов
Благодаря технологии SanDisk QuickFlow9 эта карта памяти оптимизирует быстродействие для быстрого переноса данных со скоростью чтения до 200 МБ/с8 (64 ГБ–1 ТБ). Используйте вместе с устройством чтения карт SanDisk Professional PRO-READER SD и microSD (приобретается отдельно) для достижения максимальной скорости.

Скорость записи до 140 МБ/с
Снимайте динамичные фотосюжеты и видео в формате 4K UHD2 благодаря скорости записи до 140 МБ/с.8 Снимайте больше и быстрее с картой памяти SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I.

Превосходно подходит для съемки видео в формате 4K UHD
Это идеальное решение для съемки во время активного отдыха, поездок на выходных и спортивных мероприятий, где ценен каждый кадр. Скоростной класс 3 по стандарту UHS (U3) и скоростной класс видео 30 (V30) карты памяти SanDisk Extreme PRO microSD UHS-I емкостью до 1 ТБ1 означают, что с ее помощью можно записывать видео с разрешением 4K UHD2 и Full HD без помех.4

Загружайте приложения быстрее с A2
Спецификация A25 карты SanDisk Extreme PRO microSD — залог того, что приложения будут работать быстрее, а пользоваться смартфоном в целом станет удобнее.

Надежная конструкция для использования в экстремальных условиях
Карты памяти SanDisk Extreme PRO microSDHC™ и microSDXC™ UHS-I ударопрочны и водонепроницаемы, устойчивы к перепадам температур и воздействию рентгеновских лучей3. Наслаждайтесь приключениями, не беспокоясь о надежности карты памяти.

  • Емкость: 1 Тб
  • Совместимость: со всеми устройствами, поддерживающими microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I и microSDXC UHS-I
  • Габариты (Д х Ш х В): 10.92 x 14.99 x 1.02 мм
  • Скорость последовательного чтения: до 200 МБ/с
  • Скорость последовательной записи: до 140 МБ/с

Оговорки

Не все устройства поддерживают формат карт памяти microSDXC. Дополнительную информацию можно получить у производителя устройства.

  1. 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.
  2. Требуется совместимое устройство. Поддержка разрешений Full HD (1920 x 1080) и 4K UHD (3840 x 2160) зависит от используемого устройства, свойств файлов и других факторов. См. www.sandisk.com/HD
  3. Только карта памяти. Дополнительные сведения и информация по ограничениям приводятся на странице www.sandisk.com/proof.
  4. Класс скорости UHS 3 (U3) обозначает производительность, необходимую для записи видео в режиме реального времени на устройствах, поддерживающих UHS. Класс скорости видео 30 (V30) соответствует устойчивой скорости видеозаписи 30 МБ/с и обозначает производительность, необходимую для записи видео в режиме реального времени на устройства, поддерживающие стандарт скорости UHS. См. www.sdcard.org/consumers/speed.
  5. ТОЛЬКО для моделей емкостью 64 ГБ–1 ТБ: класс быстродействия А2: чтение — 4000 операций ввода/вывода в секунду, запись — 2000 операций ввода/вывода в секунду. Для моделей емкостью 32 ГБ: класс быстродействия А1: чтение — 1500 операций ввода/вывода в секунду, запись — 500 операций ввода/вывода в секунду. Результат зависит от устройства, типа приложения и других факторов.
  6. При наличии регистрации и выполнении применимых положений и условий.
  7. www.sandisk.com/wug
  8. Для моделей емкостью 256 ГБ–1 ТБ: скорость чтения до 200 МБ/с. При разработке использовалась собственная технология, позволяющая добиться скорости выше 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 140 МБ/с. Для моделей емкостью 64 ГБ–128 ГБ: скорость чтения до 200 МБ/с. При разработке использовалась собственная технология, позволяющая добиться скорости выше 104 МБ/с по стандарту UHS-I, поэтому возможности совместимых устройств должны соответствовать таким скоростям. Скорость записи до 90 МБ/с. Для моделей емкостью 32 ГБ: скорость чтения до 100 МБ/с; скорость записи до 90 МБ/с. Данные получены в ходе тестирования, проведенного компанией SanDisk; скорость работы может быть ниже в зависимости от интерфейса устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.
  9. Технология SanDisk® QuickFlow™ доступна в моделях емкостью 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.
  10. 30-летняя гарантия в Германии, Канаде и других регионах, где не признается пожизненная гарантия. См. Гарантия | Western Digital