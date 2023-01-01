Карта памяти Samsung MicroSDXC 128GB Samsung EVO PLUS U3, V30, A2 + adapter
Код товара : УТ-00064848
Артикул : MB-MC128KA/EU
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Гарантия производителя 10 лет
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Описание
Разумный выбор для Ваших устройств. Повышенная производительность за счет увеличенной скорости и совместимости. Большая ёмкость позволяет Вам хранить множество медиафайлов на Вашем телефоне, устанавливать игры на Вашу портативную консоль или загружать ещё больше приложений на Ваш планшет. Превосходная скорость обеспечивает плавный и надежный перенос данных.
Скорость и плавность
С легкостью решайте сложные задачи. Даже при работе с тяжёлыми файлами карта памяти EVO Plus работает быстро и надёжно благодаря супербыстрому классу скорости U3, который обеспечивает скорости передачи данных до 130 МБ/с, соответствующие 10 классу скорости.¹ ² Большие приложения загружаются и работают плавно, а 4K-видео воспроизводятся без торможения за счёт стандартов A2, V30 и UHS-I.
Увеличьте внутреннюю память и храните больше
Избавьте Ваш телефон от ограничений. Выберите ту карту памяти, которая подходит именно Вам - 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ или даже 512 ГБ. Благодаря разнообразию моделей Вы найдете решение для любой Вашей задачи. Больше не надо беспокоиться о том, что у Вас закончилась память - теперь у Вас есть место для хранения всех Ваших воспоминаний.
Бескомпромиссная защита
6 степеней защиты. Вы можете отправиться в любое путешествие с картой памяти EVO Plus, потому что она оснащена защитой от воды¹, перепадов температур², рентгеновского³ и магнитного⁴ излучения, падений⁵ и износа⁶. Надежное решение для хранения всех Ваших незабываемых впечатлений. И все это покрывается ограниченной 10-летней гарантией.
* Samsung не несет ответственности за любые повреждения и/или утерю данных или расходы в результате восстановления данных карты памяти.
¹ Защита от воды: выдерживает до 72 часов в морской воде.
² Защита от перепадов температур: рабочий диапазон температур — от -25 ℃ до +85 ℃; нерабочий диапазон температур — от -40 ℃ до +85 ℃.
³ Защита от рентгеновского излучения: до 100 мГр, что равняется излучению рентгеновских аппаратов в аэропорту.
⁴ Защита от магнитного излучения: до 15000 Гаусс, что равняется излучению магнитного поля аппарата МРТ.
⁵ Защита от падения: выдерживает падения с высоты до 5 метров (16,4 футов).
⁶ Защита от износа: до 10000 попыток установки и извлечения.
* Данные степени защиты применимы к карте памяти, но не распространяются к адаптеру.