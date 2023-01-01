Разумный выбор для Ваших устройств. Повышенная производительность за счет увеличенной скорости и совместимости. Большая ёмкость позволяет Вам хранить множество медиафайлов на Вашем телефоне, устанавливать игры на Вашу портативную консоль или загружать ещё больше приложений на Ваш планшет. Превосходная скорость обеспечивает плавный и надежный перенос данных.

Скорость и плавность

С легкостью решайте сложные задачи. Даже при работе с тяжёлыми файлами карта памяти EVO Plus работает быстро и надёжно благодаря супербыстрому классу скорости U3, который обеспечивает скорости передачи данных до 130 МБ/с, соответствующие 10 классу скорости.¹ ² Большие приложения загружаются и работают плавно, а 4K-видео воспроизводятся без торможения за счёт стандартов A2, V30 и UHS-I.