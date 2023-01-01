Бескомпромиссная защита

6 степеней защиты. Вы можете отправиться в любое путешествие с картой памяти EVO Plus, потому что она оснащена защитой от воды¹, перепадов температур², рентгеновского³ и магнитного⁴ излучения, падений⁵ и износа⁶. Надежное решение для хранения всех Ваших незабываемых впечатлений. И все это покрывается ограниченной 10-летней гарантией.

* Samsung не несет ответственности за любые повреждения и/или утерю данных или расходы в результате восстановления данных карты памяти.

¹ Защита от воды: выдерживает до 72 часов в морской воде.

² Защита от перепадов температур: рабочий диапазон температур — от -25 ℃ до +85 ℃; нерабочий диапазон температур — от -40 ℃ до +85 ℃.

³ Защита от рентгеновского излучения: до 100 мГр, что равняется излучению рентгеновских аппаратов в аэропорту.

⁴ Защита от магнитного излучения: до 15000 Гаусс, что равняется излучению магнитного поля аппарата МРТ.

⁵ Защита от падения: выдерживает падения с высоты до 5 метров (16,4 футов).

⁶ Защита от износа: до 10000 попыток установки и извлечения.

* Данные степени защиты применимы к карте памяти, но не распространяются к адаптеру.