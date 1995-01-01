Карты памяти Canvas Go! Plus microSD от Kingston предназначены для любителей приключений и мобильных геймеров, требующих высокую производительность, где бы они не находились. Благодаря молниеносной скорости передачи данных до 200 МБ/с1 они оптимизируют ваш рабочий процесс, позволяя посвятить больше времени съемке и созданию контента.

Классы скорости U3 и V30, оптимизированные для экшн-камер и дронов, позволяют снимать потрясающие видео в формате 4K Ultra-HD даже в динамичных сценариях. Независимо от того, ведете ли вы съемку экстремальных видов спорта или захватывающую аэрофотосъемку, карта памяти Canvas Go! Plus обеспечивает надежную работу без задержек.

Для любителей мобильных игр класс производительности приложений A2 обеспечивает быстрое время загрузки приложений и беспрепятственный игровой процесс на смартфонах и планшетах. Забудьте о досадных задержках и получайте больше возможностей для улучшения вашего игрового опыта.

Дополнительный SD-адаптер для карт памяти Canvas Go! Plus microSD обеспечивает дополнительную универсальность и совместимость с широким спектром устройств, поддерживающих карты формата SD.

Характеристики

Емкость 2 128 ГБ

ГБ Интерфейс и классы скорости: UHS-I, U3, V30, A2, Class 10

UHS-I, U3, V30, A2, Class 10 Скорость чтения: до 200 МБ/с,

Скорость записи: не ниже 30 МБ/с

Габариты microSDXC карты: 11 x 15 x 1 мм

11 x 15 x 1 мм Габариты SD-адаптера: 24 x 32 x 2,1 мм

24 x 32 x 2,1 мм Файловая система: exFAT

exFAT Рабочая температура: от -25°C до 85°C

от -25°C до 85°C Температура хранения: от -40°C до 85°C

от -40°C до 85°C Напряжение питания: 3,3 В

Примечания

1. На основании результатов внутреннего тестирования, продемонстрировавшего, что производительность зависит от основного хост-устройства. Создано с использованием запатентованной технологии, позволяющей обеспечить скорость чтения карт памяти с поддержкой спецификации UHS-I от 104 до 170 Мб/с. Для достижения максимальной производительности требуется устройство для чтения MobileLite Plus.

2. Часть перечисленной емкости устройств хранения на основе флеш-памяти используется для форматирования и прочих функций, поэтому недоступна для хранения данных. В связи с этим фактически доступная емкость для хранения данных меньше, чем указано на упаковке или поверхности продукции.