Карта памяти LEEF microSDHC PRO 8GB UHS-I Class 10 U1, с адаптером
Код товара : УТ-00054967
Артикул : LFMSDPRO-00810R
390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
Micro SD
Объем памяти (Гб)
8
Описание
Карта памяти формата microSDHC, с адаптером на SD формат.
- Емкость 8 Гб
- Cкорость чтения до 45 Мбайт/с
- Cкорость записи не ниже 10 Мбайт/с (class 10).