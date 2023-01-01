Карта памяти Kingston MicroSDHC 32GB Canvas Select Plus 100 МБ/с U1 A1, 2 шт. + адаптер
Код товара : УТ-00060837
Артикул : SDCS2/32GB-2P1A
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
Micro SD
Объем памяти (Гб)
32
Описание
Карты памяти Canvas Select Plus microSD компании Kingston совместимы с устройствами Android и обладают производительностью класса A1. Они обеспечивают более высокую скорость и емкость, ускоряя загрузку приложений. Обладая высокой производительностью, скоростью и прочностью, карты памяти Canvas Select Plus microSD обеспечат надежное выполнение таких задач, как создание и обработка фотографий высокого разрешения или съемка и редактирование видео в формате Full HD. Карты памяти Kingston Canvas прошли испытания на прочность в самых суровых средах. Предоставляется гарантия на весь срок эксплуатации.
- Производительность: 100 МБ/с (чтение), класс скорости UHS-I, U1, V10
- Размеры: 11 x 15 x 1 мм (microSD), 24 x 32 x 2,1 мм (с адаптером SD)
- Файловая система: exFAT
- Рабочая температура: от -25 до 85 °C
- Температура хранения: от -40 до 85 °C
- Напряжение: 3,3В
- Гарантия/поддержка: На весь срок эксплуатации
1. Часть указанного объёма флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по флеш-памяти.
2. Фактическая скорость может зависеть от аппаратных средств, программного обеспечения и типа использования.