Описание

Карты памяти Canvas Select Plus microSD компании Kingston совместимы с устройствами Android и обладают производительностью класса A1. Они обеспечивают более высокую скорость и емкость, ускоряя загрузку приложений. Обладая высокой производительностью, скоростью и прочностью, карты памяти Canvas Select Plus microSD обеспечат надежное выполнение таких задач, как создание и обработка фотографий высокого разрешения или съемка и редактирование видео в формате Full HD. Карты памяти Kingston Canvas прошли испытания на прочность в самых суровых средах. Предоставляется гарантия на весь срок эксплуатации.

Производительность: 100 МБ/с (чтение), класс скорости UHS-I, U1, V10

Размеры: 11 x 15 x 1 мм (microSD), 24 x 32 x 2,1 мм (с адаптером SD)

Файловая система: exFAT

Рабочая температура: от -25 до 85 °C

Температура хранения: от -40 до 85 °C

Напряжение: 3,3В

Гарантия/поддержка: На весь срок эксплуатации

1. Часть указанного объёма флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по флеш-памяти.

2. Фактическая скорость может зависеть от аппаратных средств, программного обеспечения и типа использования.