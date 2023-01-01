Карта памяти Flexis microSDHC 8GB UHS-I Class 10 U1, с адаптером
Код товара : УТ-00061487
Артикул : FMSD008GU1A
390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
Micro SD
Объем памяти (Гб)
8
Описание
Карта памяти microSD 8GB с SD-адаптером. Класс скорости 10: минимальная гарантированная скорость записи составляет 10 Мбайт/с. Емкость 8 Гб.